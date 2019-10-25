Скандал навколо полку "Азов": Аваков звинуватив США в дискредитації. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n128550-skandal-navkolo-polku-azov-avakov-zvynuvatyv-ssha-v-dyskredytaciyi.html

Ракурс

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, заступився за полк «Азов», який в США хочуть визнати терористичною організацією. За словами глави МВС, заклики американців є спробою дискредитації спецпідрозділу Національної гвардії.

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Аваков нагадав, що спецпідрозділ «Азов» — законне регулярне підрозділ Національної гвардії України, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Міністр назвав кампанію проти «Азова» в США «ганебною». Він вважає, що вона є бажанням послабити позицію української держави в світі. Аваков переконаний, що такими закликами США хочуть дискредитувати Україну в свідомості міжнародних партнерів України, а також спровокувати кризу у відносинах з союзниками і послабити позицію держави у світі.

Нагадаємо, що американські конгресмени заявляють, що полк «Азов» пов’язаний з терористом, який влаштував стрілянину в новозеландському місті Крайстчерч в березні 2019 року. Бойовик написав у своєму маніфесті, що проходив бойову виучку з полком «Азов».