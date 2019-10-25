У Дніпрі затримали підривників банкоматів. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n128548-u-dnipri-policeyskyy-specnaz-zatrymav-bandu-pidryvnykiv-bankomativ-foto-video.html

Ракурс

У Дніпрі поліція затримала групу осіб, члени якої перевіряються на причетність до підривів банкоматів у Дніпрі та викраденні банківських грошей.

Loading...

Правоохоронці документували зловмисників з грудня 2018 року. Особи зловмисників згодом встановили й у ніч на 23 жовтня трьох жителів Дніпра, віком від 22 до 32 років, було затримано. Поліцейські провели обшуки в їхніх автомобілях та за місцем проживання в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Про це 25 жовтня повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Під час обшуків силовики вилучили декілька пістолетів, патрони, номерні знаки до автомобілів, шоломи, бронежилети, газові балони, шланги та інші інструменти, за допомогою яких вчинялися злочини. Також вилучено автомобілі «БМВ» та «ВАЗ», скутер та велосипед, на яких пересувалися зловмисники.

Слідчі встановили, що бандити діяли вночі й підривали за допомогою газоповітряної суміші банкомати, які знаходилися у віддалених районах міста та не були обладнані камерами відеоспостереження.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. За скоєння крадіжки у великих розмірах їм загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 жовтня в Запоріжжі стався вибух банкомата. Зловмисники атакували апарат, розміщений в одному з житлових будинків у Шевченківському районі. Внаслідок вибуху постраждав не лише банкомат, а й будівля магазину на першому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку, в якому він був розміщений.