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Аварія сталася в Туреччині. Фото: wikimedia.org

У Туреччині 10 туристів із України постраждали в ДТП (ФОТО)

25 жов 2019, 09:54
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У Туреччині мікроавтобус, який перевозив туристів з України, зіткнувся з трактором.

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Внаслідок зіткнення, яке сталося на шосе Денізлі — Анталія, бус з’їхав з дороги та врізався у загорожу. У дорожньо-транспортній пригоді постраждали водії трактора та мікроавтобуса, турецький гід й 10 українських туристів. Про це повідомляє видання Milliyet.

Усім постраждалим медики надали першу медичну допомогу й відправили в лікарню міста Аджипаям. Попередньо встановлено, що стан потерпілих задовільний. Поліція з’ясовує всі обставини та причини аварії.

Аварія в Туреччині. Фото: milliyet.com

Аварія в Туреччині. Фото: milliyet.com

Аварія в Туреччині. Фото: milliyet.com

Нагадаємо, в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобусу, який віз громадян України до Чехії. В аварії постраждали щонайменше 10 українців.


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