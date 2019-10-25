Авария произошла в Турции. Фото: wikimedia.org

https://racurs.ua/n128547-v-turcii-10-turistov-iz-ukrainy-postradali-v-dtp-foto.html

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В Турции микроавтобус, перевозивший туристов из Украины, столкнулся с трактором.

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В результате столкновения, которое произошло на шоссе Денизли — Анталия, автобус съехал с дороги и врезался в ограду. В дорожно-транспортном происшествии пострадали водители трактора и микроавтобуса, турецкий гид и 10 украинских туристов. Об этом сообщает издание Milliyet.

Всем пострадавшим медики оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу города Аджипаям. Предварительно установлено, что состояние пострадавших удовлетворительное. Полиция выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, который вез граждан Украины в Чехию. В аварии пострадали по меньшей мере 10 украинцев.