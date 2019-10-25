Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Авария произошла в Турции. Фото: wikimedia.org

В Турции 10 туристов из Украины пострадали в ДТП (ФОТО)

25 окт 2019, 09:54
999

В Турции микроавтобус, перевозивший туристов из Украины, столкнулся с трактором.

Loading...

В результате столкновения, которое произошло на шоссе Денизли — Анталия, автобус съехал с дороги и врезался в ограду. В дорожно-транспортном происшествии пострадали водители трактора и микроавтобуса, турецкий гид и 10 украинских туристов. Об этом сообщает издание Milliyet.

Всем пострадавшим медики оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу города Аджипаям. Предварительно установлено, что состояние пострадавших удовлетворительное. Полиция выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Авария в Турции. Фото: milliyet.com

Авария в Турции. Фото: milliyet.com

Авария в Турции. Фото: milliyet.com

Напомним, в Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, который вез граждан Украины в Чехию. В аварии пострадали по меньшей мере 10 украинцев.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Нацбанк Украины ввел в обращение банкноту номиналом 1000 грн: чем особенна новая купюра (ИНФОГРАФИКА, ВИДЕО)

В пятницу, 25 октября, Национальный банк Украины ввел в обращение банкноту самого высокого номинала — 1000 грн. Она заметно отличается от банкнот других номиналов и имеет высокую степень защиты

Новости Украины
09:25
Новости партнеров
Загрузка...