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Нападение на активистку в Запорожье: полиция задержала злоумышленника. Фото: РБК-Украина

Нападение на активистку в Запорожье: полиция задержала злоумышленника

25 окт 2019, 09:47
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Нападение на активистку Анжелику Белову в Запорожье совершил ранее судимый мужчина. Недавно он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение тяжких преступлений.

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В четверг вечером в Коммунарском районе Запорожья неизвестный напал на руководительницу общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром». Мужчина догнал женщину в подъезде и нанес удар ножом в область сердца, говорится в сообщении в Facebook руководителя Запорожской местной прокуратуры Романа Мазурика.

В полиции начали уголовное производство по ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Сегодня злоумышленнику будет предъявлено подозрение.

Отметим, что Белова является лидером организации «Антикорупційний рух Запоріжжя» Константина Белова. В полиции отмечают, что атака на нее была спланированной, так как злоумышленник долго преследовал свою жертву и выбирал подходящий момент для нападения.

Напомним, что в начале года в Запорожье произошла драка со стрельбой, в ходе которой подстрелили активиста «АвтоЕвроСилы» Влада Погорелова.

Источник: Ракурс


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