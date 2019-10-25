Банкнота номиналом 1000 грн. Фото: НБУ

https://racurs.ua/n128545-nacbank-ukrainy-vvel-v-obraschenie-banknotu-nominalom-1000-grn-chem-osobenna-novaya-kupura.html

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Национальный банк Украины 25 октября ввел в обращение банкноту самого высокого номинала — 1000 грн.

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На банкноте присутствуют дополнительные элементы защиты: водяные знаки, погруженная защитная лента, «оконная» защитная лента, SPARK-элемент, сквозной элемент, латентное изображение, рельефные элементы, микротексты. Об этом сегодня сообщила пресс-служба НБУ.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет выдающегося украинского ученого Владимира Вернадского. На оборотной стороне — здание президиума Национальной академии наук Украины. Новая банкнота унаследовала дизайн обновленных банкнот в 20, 100 и 500 грн.

Тысячная купюра заметно отличается от банкнот других номиналов. В НБУ заявляют, что это поможет населению легко определять номинал. Ее основной цвет голубой.

В Нацбанке заверили, что банки смогут выдавать клиентам новую банкноту во всех регионах с 25 октября 2019 года.

Вводя в оборот новые номиналы банкнот, центральные банки принимают во внимание экономические факторы, в частности: размер и динамика средней заработной платы, количество наличных денег в обращении, удельный вес безналичных расчетов, уровень инфляции, необходимость усиления защиты банкнот, — отметили в финансовом учреждении.

Напомним, с 1 октября Национальный банк начал постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. Несмотря на это, данный номинал пока оставляют в обращении и им можно будет рассчитываться.