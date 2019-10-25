Новости Украины

В Киеве на рынке взорвали гранату. Фото: Информатор

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Ракурс

Взрыв гранаты прогремел в Киеве в ночь на 25 октября. Взрывное устройство детонировало на территории рынка, который находится на улице Теодора Драйзера.

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К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента прибыли сотрудники охранной фирмы и полицейские, сообщает «Информатор».

Как рассказал сотрудник частной охранной фирмы, он приехал на место после того, как сработала сигнализация. По предварительным данным, злоумышленник проник на территорию рынка, где оставил гранату.

В полиции рассказали, что взрыв произошел в проходе между МАФами, при этом их фасады были закрыты ролетом. Отмечается, что злоумышленник действовал в одиночку.

Полицейские обнаружили на месте происшествия осколки взрывного устройства. Взрывной волной были выбиты стекла в нескольких сооружениях.

Напомним, что в результате взрыва на улице Пушкинской в центре Киева вечером 22 октября погиб легендарный участник Антитеррористической операции Виктор Дегтярев (Сэнсэй, Купол) и охранник офисного здания Михаил Никитин.