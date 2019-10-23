Взрыв в центре Киева унес жизнь легенды АТО, полиция назвала главную версию, фото — "Новынарня"

https://racurs.ua/n128461-vzryv-v-centre-kieva-unes-jizn-legendy-ato-policiya-nazvala-glavnuu-versiu-foto.html

Ракурс

В результате взрыва на улице Пушкинской в ​​центре Киева вечером 22 октября погиб легендарный участник Антитеррористической операции Виктор Дегтярев (Сэнсэй, Купол) и охранник офисного здания Михаил Никитин.

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Об этом сообщил в Фейсбук ветеран АТО Сергей Тищенко. Полиция пока ограничилась сообщением об основной версии взрыва, заявив, что погибшие были знакомы.

Киев, Пушкинская, 34 — взрыв унес жизни двух. Сэнсэй Купол ушел в небо. Страна потеряла живую легенду. Что и как — пока непонятно, —- написал Тищенко.

По словам свидетелей, погибшие сидели на входе в дом, как вдруг что-то взорвалось бы у одного в руках.

Основной версией взрыва на улице Пушкинской в ​​Киеве следствие считает неосторожное обращение с гранатой. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко добавил, что погибшие в результате взрыва были знакомы между собой. Они общались возле офиса на улице Пушкинской, где прогремел взрыв.

Свидетели происшествия и записи с камер видеонаблюдения подтверждают, что к погибшим никто не подходил. Дома у одного из них полиция нашла запал от боевой гранаты. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В соцсетях пишут, что один из погибших — 53-летний киевлянин Виктор Дегтярев, который имел на Донбассе позывной Сэнсэй Купол. Он — бывший ветеран-морпех, гвардеец батальона «Донбасс», который выходил из Иловайска, основатель благотворительного фонда «Купол», тренер по кунг-фу, отец четверых детей.

Сэнсэй до начала российско-украинской войны воевал в Африке. Дегтярев родился в России (Якутск), его родители живут в Ульяновске. Погибший якобы не общался со своим братом из-за войны и обещал «пристрелить племянников», которые служат в российской армии.

Дегтяров участвовал в штурме Попасной, а после ранения, полученного в районе Иловайска, некоторое время был советником заместителя министра обороны-руководителя аппарата Петра Мехеда.

«Новынарня» сообщает, что другого известного ветерана АТО из группы «Купол» батальона «Донбасс» Валентина Гонтара нашли мертвым 4 августа 2017 года возле Нивка на окраине Киева. Полиция предположила, что мужчина совершил самоубийство, улегшись на гранату, и его отбросило взрывом. Как и Дегтярев, Гонтар был бывшим кадровым военным, активным участником АТО.