Вибух у центрі Києва забрав життя легенди АТО, поліція назвала головну версію, фото — "Новинарня"

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Внаслідок вибуху на вулиці Пушкінській у центрі Києва увечері 22 жовтня загинув легендарний учасник Антитерористичної операції Віктор Дегтярьов (Сенсей, Купол) та охоронець офісної будівлі Михайло Микитин.

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Про це повідомив у Фейсбук ветеран АТО Сергій Тищенко. Поліція наразі обмежилася повідомленням про основну версію вибуху, заявивши, що загиблі були знайомі.

Київ, Пушкінська, 34 — вибух забрав життя двох. Сенсей Купол пішов у небо. Країна втратила живу легенду. Що і як — поки незрозуміло, — написав Тищенко.

За словами свідків, загиблі сиділи на вході в будинок, як раптом щось вибухнуло начебто в одного в руках.

Основною версією вибуху на вулиці Пушкінській у Києві слідство вважає необережне поводження з гранатою. Начальник поліції Києва Андрій Крищенко додав, що загиблі внаслідок вибуху були знайомі між собою. Вони спілкувались біля офісу на вулиці Пушкінській, де пролунав вибух.

Свідки події і записи з камер відеоспостереження підтверджують, що до загиблих ніхто не підходив. Удома в одного із них поліція знайшла запал від бойової гранати. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

У соцмережах пишуть, що один із загиблих — 53-річний киянин Віктор Дегтярьов, який мав на Донбасі позивний Сенсей Купол. Він — колишній ветеран-морпіх, гвардієць батальйону «Донбас», який виходив з Іловайська, засновник благодійного фонду «Купол», тренер з кунг-фу, батько чотирьох дітей.

Сенсей до початку російсько-української війни воював в Африці. Дегтярьов народився у Росії (Якутськ), його батьки живуть в Ульяновську. Загиблий буцімто не спілкувався зі своїм братом через війну й обіцяв «пристрелити племінників», які служать в російській армії.

Дегтяров брав участь у штурмі Попасній, а після поранення, отриманого в районі Іловайська, деякий час був радником заступника міністра оборони-керівника апарату Петра Мехеда.

«Новинарня» повідомляє, що іншого відомого ветерана АТО із групи «Купол» батальйону «Донбас» Валентина Гонтара знайшли мертвим 4 серпня 2017 року неподалік від озера Нивка на околиці Києва. Поліція припустила, що чоловік скоїв самогубство, лігши на гранату, і його відкинуло вибухом. Як і Дегтярьов, Гонтар був колишнім кадровим військовим, активним учасником АТО.