Наслідки інциденту, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n128448-potujnyy-vybuh-prolunav-u-centri-kyieva-ie-zagybli-foto-video.html

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Потужний вибух пролунав вчора ввечері в центрі Києва в районі вулиці Пушкінської.

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В результаті двоє чоловіків загинули, а також постраждала дівчина, котру з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що повідомлення про цей інцидент від одного зі свідків надійшло до правоохоронців вчора близько 23.00.

Наразі обставини інциденту встановлюються.

За інформацією видання «Киев Оперативный», вибух стався поблизу входу у будівлю на вулиці Пушкінський, 34 близько 22.00. За попередньою інформацією, між охоронцем та чоловіком, який проходив службу на сході України, виник конфлікт, під час котрого останній дістав гранату, яка здетонувала в його руці.

Обоє учасників конфлікту загинули на місці, також осколки гранати відлетіли у двох жінок, одну із яких госпіталізували.

Нагадаємо, в травні цього року в Харкові внаслідок вибуху гранати поблизу одного з будинків загинули двоє чоловіків.