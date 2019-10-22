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СБУ затримала екс-заступника міністра. Фото: LIGA.net

Головні новини за 22 жовтня: скандал у партії «Слуга народу» та затримання екс-заступника міністра економіки

22 жов 2019, 23:00
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Українського журналіста Станіслава Асєєва на території окупованої Донецької області «засудили» до 15 років тюрми. Проросійські бойовики звинувачують чоловіка у проведенні візуальної розвідки місць дислокації незаконних збройних формувань, яку журналіст нібито здійснював впродовж понад двох років.

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У Генпрокуратурі підозрюють посадовців Національного агентства з питань запобігання корупції та Адміністрації президента у фальшуванні результатів е-декларування. Прокурори відправили до Антикорупційне бюро матеріали відповідного кримінального провадження, вони вважають, що чиновники НАЗК діяли за вказівками службових осіб АП й у 2017 році приймали рішення про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних та повних перевірок декларацій осіб або ж не проводили необхідних перевірок взагалі.

Антикорупційний суд розгляне справу колишнього заступника міністра ТОТ Юрія Гримчака, оскільки її перекваліфікували. Адвокат Гримчака заявив, що ГП зняла з екс-чиновника підозру в шахрайстві та пред’явила йому підозру у зловживанні впливом.

Забруднення повітря зафіксували в Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Львові та Одесі. В цих містах концентрація оксиду вуглецю перевищила гранично допустиму норму. У повітрі фахівці зафіксували незначне перевищення по деяких інших параметрах.

Служба безпеки України 22 жовтня затримала колишнього заступника глави Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Правоохоронці встановили, що високопосадовець разом із спільниками діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії. Ділки уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт для виготовлення та постачання лінії з виробництва артснарядів.

Скандал виник всередині парламентської фракції «Слуга народу». В Офісі президента вимагають перевірити частину нардепів цієї політсили на поліграфі. Народних депутатів звинувачують в отриманні грошей за голосування під час розгляду кількох законопроектів на Комітеті Ради з питань фінансів та банківської діяльності.

Джерело: Ракурс


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Головні новини за 22 жовтня: скандал у партії «Слуга народу» та затримання екс-заступника міністра економіки

Головними новинами сьогоднішнього дня можна вважати засудження бойовиками ДНР журналіста Станіслава Асєєва, ситуацію із забрудненням повітря у п’яти українських містах та затримання правоохоронцями екс-заступника міністра економіки

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