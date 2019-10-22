Максима Микитася знову відправлять у СІЗО. Фото: ua-rating.com

https://racurs.ua/ua/n128446-sud-vzyav-eks-nardepa-mykytasya-pid-vartu-ta-zbilshyv-sumu-zastavy-do-80-mln-grn.html

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Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й взяла під варту колишнього народного депутата Максима Микитася.

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Екс-парламентарю визначила суму застави у розмірі 80 млн грн. Очікується, Микитася візьмуть під варту і доставлять до СІЗО. Термін дії ухвали суду до 14 листопада. Про це 22 жовтня повідомляє УНІАН.

Як відомо, правоохоронці підозрюють Микитася у привласненні 82 млн грн державних коштів під час обміну квартир для військових Національної гвардії України.

Раніше повідомлялося, що 4 жовтня суд обрав запобіжний захід для екс-нардепа у виді застави у сумі 5,5 млн грн. Заставу він вніс вже 8 жовтня, на нього наділи електронний браслет контролю. Крім того, Микитася змусили здати свій закордонний паспорт.