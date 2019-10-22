Екс-нардеп Максим Микитась. Фото: kievvlast.com.ua

https://racurs.ua/ua/n128439-eks-nardep-mykytas-rozdumuvav-nad-vbyvstvom-svidka-ta-pidozruvanogo-u-spravi-proty-nogo-prokuror.html

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Колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась подумував вбити свідка та підозрюваного, які проходять у кримінальній справі, в якій фігурує сам екс-парламентар.

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Крім того, у Микитася є зв’язки з представниками кримінального світу. Про це 22 жовтня на засіданні Вищого антикорупційного суду заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко під час розгляду скарги на запобіжний захід Микитасю, передає «Центр протидії корупції» у Twitter.

Прокурор САП каже, що Микитась обговорював телефоном можливість вбивства свідка та підозрюваного у цій справі, — йдеться в повідомленні.

Сам екс-нардеп назвав слова прокурора «повною нісенітницею».

Як відомо, в Україні Микитася підозрюють у привласненні 82 млн грн державних коштів під час обміну квартир для військових Національної гвардії.

Нагадаємо, що 4 жовтня суд обрав запобіжний захід для екс-нардепа у виді застави у сумі 5,5 млн грн. Заставу він вніс вже 8 жовтня, на нього наділи електронний браслет контролю. Крім того, Микитася змусили здати свій закордонний паспорт.