Экс-нардеп Максим Микитась. Фото: kievvlast.com.ua

https://racurs.ua/n128439-eks-nardep-mikitas-razdumyval-nad-ubiystvom-svidetelya-i-podozrevaemogo-po-delu-protiv-nego.html

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Бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась подумывал убить свидетеля и подозреваемого, которые проходят по криминальному делу, в котором фигурирует сам экс-парламентарий.

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Кроме того, у Микитася есть связи с представителями криминального мира. Об этом 22 октября на заседании Высшего антикоррупционного суда заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко во время рассмотрения жалобы на меру пресечения Микитасю, передает «Центр противодействия коррупции» в Twitter.

Прокурор САП говорит, что Микитась по телефону обсуждал возможность убийства свидетеля и подозреваемого по этому делу, — говорится в сообщении.

Сам экс-нардеп назвал слова прокурора «полной чушью».

Как известно, в Украине Микитася подозревают в присвоении 82 млн грн государственных средств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

Напомним, что 4 октября суд избрал меру пресечения для экс-нардепа в виде залога в сумме 5,5 млн грн. Залог он внес уже 8 октября, на него надели электронный браслет контроля. Кроме того, Микитася заставили сдать свой загранпаспорт.