Максима Микитася снова отправят в СИЗО. Фото: ua-rating.com

https://racurs.ua/n128446-sud-vzyal-eks-nardepa-mikitasya-pod-straju-i-uvelichil-summu-zaloga-do-80-mln-grn.html

Ракурс

Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и взяла под стражу бывшего народного депутата Максима Микитася.

Loading...

Экс-парламентарию определила сумму залога в размере 80 млн грн. Ожидается, что Микитася возьмут под стражу и доставлят в СИЗО. Срок действия постановления суда до 14 ноября. Об этом 22 октября сообщает УНИАН.

Как известно, правоохранители подозревают Микитася в присвоении 82 млн грн государственных средств во время обмена квартир для военных Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что 4 октября суд избрал меру пресечения для экс-нардепа в виде залога в сумме 5,5 млн грн. Залог он внес уже 8 октября, на него надели электронный браслет контроля. Кроме того, Микитася заставили сдать свой загранпаспорт.