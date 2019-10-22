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Максима Микитася снова отправят в СИЗО. Фото: ua-rating.com

Суд взял экс-нардепа Микитася под стражу и увеличил сумму залога до 80 млн грн

22 окт 2019, 22:32
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Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и взяла под стражу бывшего народного депутата Максима Микитася.

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Экс-парламентарию определила сумму залога в размере 80 млн грн. Ожидается, что Микитася возьмут под стражу и доставлят в СИЗО. Срок действия постановления суда до 14 ноября. Об этом 22 октября сообщает УНИАН.

Как известно, правоохранители подозревают Микитася в присвоении 82 млн грн государственных средств во время обмена квартир для военных Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что 4 октября суд избрал меру пресечения для экс-нардепа в виде залога в сумме 5,5 млн грн. Залог он внес уже 8 октября, на него надели электронный браслет контроля. Кроме того, Микитася заставили сдать свой загранпаспорт.


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