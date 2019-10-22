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Ракурс
«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо». Фото: FC Shakhtar в Facebook

Боевая ничья в Харькове: «Шахтер» и «Динамо» Загреб победителя не выявили

22 окт 2019, 22:17
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Донецкий «Шахтер» и загребское «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли в ничью.

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Табло на харьковском стадионе «Металлист» после завершения поединка показывало счет 2:2. «Горняки» неплохо начали поединок, но в результате были вынуждены спасаться от поражения.

Уже на 16 минуте Коноплянка получил великолепный пас от Марлоса и пробил голкипера — 1:0. Но уже на 25 минуте гости отыгрались — с передачи Оршича отличился Ольмо — 1:1.

В начале второго тайма то же Оршич имел возможность вывести свою команду вперед, но мяч «поцеловал» штангу. На 60 минуте Андрей Пятов совершил фол в своей вратарской и арбитр назначил пенальти. Оршиш с одиннадцатиметровой отметки не промахнулся — 1:2.

На 75 минуте «Шахтер» отыгрался. Бразилец Алан Патрик отдал гениальный пас на Додо, а тот метко пробил — 2:2.

«Шахтер» — «Динамо» Загреб 2:2

Голы: Коноплянка, 16, Додо, 75 — Ольмо, 25, Оршич, 60 (пен.)

«Шахтер»: Пятов — Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос (Коваленко, 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 66) — Мораес.

«Динамо» Загреб: Левакович — Теофиль-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович, Моро, Адеми (Гаек, 68), Леовац — Ольмо, Оршич (Иванушец, 90) — Гавранович (Петкович, 62).

Напомним, 1 октября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в драматическом поединке против «Аталанты» одержал победу со счетом 1:2.

Источник: Ракурс


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