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"Шахтер" - "Динамо" Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов. Фото: UEFA
«Шахтер» — «Динамо» Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионовhttps://racurs.ua/n128394-shahter-dinamo-zagreb-prognoz-bukmekerov-na-match-ligi-chempionov.htmlРакурс
Донецкий «Шахтер» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле представителя чемпионата Хорватии — загребское «Динамо». Встреча пройдет на харьковском стадионе «Металлист» и начнется в 19.55.
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По мнению западных букмекеров, донецкий клуб является фаворитом предстоящей встречи. На победу «Шахтера» можно поставить с коэффициентом 1.75. В то же время победа хорватского коллектива оценивается котировкой 4.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.
На то, что «горняки» не проиграют в домашнем матче чемпиону Хорватии, можно поставить с коэффициентом 1.20. А вот на то, что «Шахтер» не обыграет «Динамо», букмекеры предложили котировку 2.20.
По итогам двух сыгранных матчей в групповом турнире «Шахтер» и «Динамо» имеют в своем активе по три очка.
Напомним, что в прошлом туре чемпион Украины на выезде был сильнее итальянской «Аталанты». Встреча проходила в Милане и завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1.
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