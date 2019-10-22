"Шахтер" - "Динамо" Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов. Фото: UEFA

https://racurs.ua/n128394-shahter-dinamo-zagreb-prognoz-bukmekerov-na-match-ligi-chempionov.html

Ракурс

Донецкий «Шахтер» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле представителя чемпионата Хорватии — загребское «Динамо». Встреча пройдет на харьковском стадионе «Металлист» и начнется в 19.55.

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По мнению западных букмекеров, донецкий клуб является фаворитом предстоящей встречи. На победу «Шахтера» можно поставить с коэффициентом 1.75. В то же время победа хорватского коллектива оценивается котировкой 4.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.

На то, что «горняки» не проиграют в домашнем матче чемпиону Хорватии, можно поставить с коэффициентом 1.20. А вот на то, что «Шахтер» не обыграет «Динамо», букмекеры предложили котировку 2.20.

По итогам двух сыгранных матчей в групповом турнире «Шахтер» и «Динамо» имеют в своем активе по три очка.

Напомним, что в прошлом туре чемпион Украины на выезде был сильнее итальянской «Аталанты». Встреча проходила в Милане и завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1.