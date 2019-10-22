"Шахтар" - "Динамо" Загреб: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів. Фото: UEFA

https://racurs.ua/ua/n128394-shahtar-dynamo-zagreb-prognoz-bukmekeriv-na-match-ligy-chempioniv.html

Ракурс

Донецький «Шахтар» в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі представника чемпіонату Хорватії загребське «Динамо». Зустріч пройде на харківському стадіоні «Металіст» і почнеться в 19.55.

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На думку західних букмекерів, донецький клуб є фаворитом майбутньої зустрічі. На перемогу «Шахтаря» можна поставити з коефіцієнтом 1.75. В той же час перемога хорватського колективу оцінюється котируванням 4.90. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3.90.

На те, що «гірники» не програють в домашньому матчі чемпіона Хорватії, можна поставити з коефіцієнтом 1.20. А ось на те, що «Шахтар» не обіграє «Динамо», букмекери запропонували котирування 2.20.

За підсумками двох зіграних матчів у груповому турнірі «Шахтар» і «Динамо» мають у своєму активі по три очки.

Нагадаємо, що в минулому турі чемпіон України на виїзді був сильнішим італійської «Аталанти». Зустріч проходила в Мілані і завершилася перемогою українського клубу з рахунком 2:1.