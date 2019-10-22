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Император Японии Нарухито, фото: Kyodo

Зеленский принял участие в церемонии интронизации нового императора Японии (ФОТО)

22 окт 2019, 09:51
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии интронизации (процедуры официального посвящения на высший пост в государстве) нового императора Японии 59-летнего Нарухито.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На престол Нарухито вступил еще в мае этого года, после отречения его отца — императора Акихито.

Всего на церемонии присутствовали представители 200 стран. Предыдущая подобная церемония проходила еще в 1990 году, до получения нашим государством независимости, поэтому Зеленский стал первым президентом Украины, присутствовавший на интронизации японского императора.

Церемония интронизации происходила в Императорском дворце в Токио, сообщает телеканал NHK.

Премьер-министр Синдзо Абэ произнес поздравительную речь, после чего трижды раздалось «Банзай!» — традиционный японский возглас.

Во время интронизации императора Японии Нарухито, фото: Kyodo

Во время церемонии трижды прозвучало «Банзай!», Фото: Kyodo

До этого сегодня император посетил святилища Императорского дворца, где сообщил Богини Солнца, душам своих предков и различным божествам, что состоится церемония интронизации.

Императрица Масако также отдельно посетила три святилища.

Интронизация императора происходило на фоне недавнего мощного тайфуна «Хагибис», жертвами которого стали не менее 80 человек. Поэтому проведение праздничного парада было отложено из уважения к погибшим и их семьям.

Во время интронизации императора Японии Нарухито, фото: Kyodo

Во время интронизации императора Японии Нарухито, фото: Kyodo

Во время интронизации императора Японии Нарухито, фото: Kyodo

Напомним, во время эвакуации пострадавших от тайфуна «Хагибис» из вертолета выпала женщина, которая от полученных травм впоследствии скончалась в больнице.

Читайте также: Тайфун «Хагибис» в Японии: число жертв возросло до 80 (ФОТО, ВИДЕО)


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