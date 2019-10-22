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Скандал с песней о Гонтаревой: министр Милованов ответил на реакцию Коломойского, фото — Лига

Я не обижаюсь: Милованов ответил на реакцию Коломойского относительно песни «Квартала»

22 окт 2019, 09:39
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил на оскорбления, которые вчера прозвучали от олигарха Игоря Коломойского во время реакции на скандальное выступление студии «Квартал 95» и хора имени Григория Веревки.

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Сегодня Милованова на брифинге в правительстве спросили о том, что он может сказать о реакции Коломойского на его слова о том, что такое выступление снижает инвестиционную привлекательность Украины. Министр не обиделся на Коломойского за слово «дебил», которое тот употребил. Он считает, что скандал исчерпан, поскольку «все высказались», а главное — в обществе «идет дискуссия».

У каждого своя позиция. Это и есть свободное общество. Все люди хорошие, но бывают разные обстоятельства и мотивация, — заявил Милованов.

Он также согласился с позицией студии «Квартал 95», которая назвала свою песню о пожаре в доме экс-руководительницы НБУ Виктории Гонтаревой сатирой.

Теперь идем вперед, у нас другие вопросы на повестке дня: изменения в Геокадастре, «Укрспирте», Государственной продовольственной зерновой компании, — прокомментировал Милованов.

Вчера он заявил, что скандал негативно может повлиять на инвестиционный климат в Украине, поскольку подобные шутки студии, в которой работал президент и сейчас выступают его друзья, воспринимаются как подтверждение связей между олигархами и властью.

Коломойский вчера заявил, что министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке.

Другого слова как «дебил» для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине — дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передачи, сатира и юмор? — возмутился Коломойский.

Источник: Ракурс


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