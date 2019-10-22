Скандал із піснею про Гонтареву: міністр Милованов відповів на реакцію Коломойського, фото — Ліга

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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов відповів на образи, які вчора пролунали від олігарха Ігоря Коломойського під час реакції на скандальний виступ студії «Квартал 95» та хору імені Григорія Верьовки.

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Сьогодні Милованова на брифінгу в уряді запитали про те, що він може сказати про реакцію Коломойського на його слова про те, що такий виступ знижує інвестиційну привабливість України. Міністр не образився на Коломойського за слово «дебіл», яке той вжив. Він вважає, що скандал вичерпано, оскільки «всі висловилися», а головне — в суспільстві «триває дискусія».

У кожного своя позиція. Це і є вільне суспільство. Всі люди хороші, але бувають різні обставини та мотивація, — заявив Милованов.

Він також погодився із позицією студії «Квартал 95», яка назвала свою пісню про пожежу в будинку екс-очільниці НБУ Вікторії Гонтаревої сатирою.

Тепер йдемо вперед, у нас інші питання на порядку денному: зміни в геокадастрі, «Укрспирті», Державній продовольчій зерновій компанії, — прокоментував Милованов.

Учора він заявив, що скандал негативно може вплинути на інвестиційний клімат в Україні, оскільки подібні жарти студії, в якій працював президент і наразі виступають його друзі, сприймаються як підтвердження зв’язків між олігархами і владою.

Коломойський вчора заявив, що міністр економіки повинен негайно написати заяву про відставку.