Номер “Кварталу 95” про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні — Милованов

https://racurs.ua/ua/n128345-nomer-kvartalu-95-pro-gontarevu-negatyvno-vplyvaie-na-investyciynyy-klimat-v-ukrayini-mylovanov.html

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Номер «Кварталу 95» про Валерію Гонтареву, який зумовив шквал критики й обурення в соцмережах, негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, оскільки подібні жарти студії, в якій працював президент і наразі виступають його друзі, сприймаються як підтвердження зв’язків між олігархами і владою.

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Таку заяву зробив міністр розвитку економіки і торгівлі Тимофій Милованов, коментуючи скандальний номер «Кварталу 95» та Національного академічного хору ім. Верьовки під назвою «Горіла хата» про недавню пожежу в будинку екс-глави Нацбанку на Київщині.

Для зовнішніх інвесторів це виглядає дуже погано. Номер «95 кварталу» про Гонтареву прямим чином впливає на інвестиційний клімат в Україні і цей вплив — негативний, — констатував чиновник.

За словами Милованова, зовнішні інвестори вважають, що саме Гонтаревій вдалося реформувати Національний банк України. Зокрема, НБУ перейшов на гнучке курсоутворення та інфляційне таргетування. Це дозволило забезпечити низьку інфляцію та стабільність курсу гривні сьогодні. При цьому міністр уточнив, що погоджується з експертами щодо таких висновків.

Водночас, наголосив Милованов, зовнішні спостерігачі вбачають тиск Коломойського на Гонтареву через рішення щодо націоналізації «ПриватБанку».

Сам же «Квартал 95», який працює на каналі олігарха Ігоря Коломойського, асоціюється з чинною владою. Тож подібні жарти про Гонтареву сприймаються як підтвердження зв’язків між олігархами і владою, підсумував чиновник.

Нагадаємо, скандальний номер студії «Квартал 95» про Гонтареву показали у новому випуску шоу «Вечірній квартал». Друг президента Євген Кошовий та жіночий склад хору ім. Верьовки висміяли пожежу в будинку екс-глави НБУ, виконавши пісню-пародію «Горіла хата». При цьому зала реагувала на номер сміхом і оплесками.

Після демонстрації номеру соцмережі вибухнули критикою на адресу «Кварталу 95», а міністр культури Володимир Бородянський вибачився за постановку, заявивши, що йому соромно за Національний академічний народний хор ім. Григорія Верьовки.