Номер «Квартала 95» о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине — Милованов

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Номер «Квартала 95» о Валерии Гонтаревой, вызвавший волну критики и возмущения в соцсетях, негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, поскольку подобные шутки студии, в которой работал президент и сейчас выступают его друзья, воспринимаются в качестве подтверждения связей между олигархами и властью.

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Такое заявление сделал министр развития экономики и торговли Тимофей Милованов, комментируя скандальный номер «Квартала 95» и Национального академического хора им. Веревки под названием «Горела хата» о недавнем пожаре в доме экс-главы Нацбанка в Киевской области.

Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Номер «95 квартала» о Гонтареву прямо влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние — отрицательное, — констатировал чиновник.

По словам Милованова, внешние инвесторы считают, что именно Гонтаревой удалось реформировать Национальный банк Украины. В частности, НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это позволило обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса гривны сегодня. При этом министр уточнил, что согласен с такими выводами эспертов.

В то же время, отметил Милованов, внешние наблюдатели видят давление олигарха Игоря Коломойского на Гонтареву из-за решения о национализации «ПриватБанка».

Сам же «Квартал 95», который работает на канале Коломойского, ассоциируется с действующей властью. Поэтому подобные шутки о Гонтаревой воспринимаются в качестве подтверждения связей между олигархами и властью, подытожил чиновник.

Напомним, скандальный номер студии «Квартал 95» о Гонтаревой показали в новом выпуске шоу «Вечерний квартал». Друг президента Евгений Кошевой и женский состав хора им. Веревки высмеяли пожар в доме экс-главы НБУ, исполнив песню-пародию «Горела хата». При этом зал реагировал на номер смехом и аплодисментами.

После демонстрации номера соцсети взорвались критикой в адрес «Квартала 95», а министр культуры Владимир Бородянский извинился за постановку, заявив, что ему стыдно за Национальный академический народный хор им. Григория Веревки.