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Коломойский и Гонтарева отреагировали на номер «95 квартала». Фото: 5 канал

Номер студии «Квартал 95» о поджоге дома Гонтаревой: Коломойскому очень понравилось, а экс-глава НБУ назвала шоу стыдом

21 окт 2019, 10:26
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Игорь Коломойский прокомментировал номер студии «Квартала 95» о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

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По словам украинского олигарха, он не смотрел последний выпуск «Вечернего квартала», но ему номер юмористов очень понравился. Коломойский охарактеризовал шоу словом «браво» и добавил, что ему понравились слова из песни, что хата «сгорела от стыда» и экс-глава НБУ «Валерия думает на Валерича». Об этом сообщает «Радіо Свобода».

На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил, что нет. Олигарх отметил, что у экс-чиновника Нацбанка сгорело не последнее имущество и добавил, «а сколько на Донбассе домов сгорело?».

Сама бывший глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала выступление «кварталовцев» стыдом.

Это стыд! Насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе! — отметила она и добавила, что узнала о программе от своих друзей.

Напомним, в новом выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Хор и артисты исполнили песню-пародию «Горела хата», зал реагировал на выступление смехом и аплодисментами.

Не понравилось выступление комедиантов министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому и народепу от «Европейской солидарности» Ирине Геращенко.

Источник: Ракурс


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