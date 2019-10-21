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Станция метро «Гелиополис» в Каире, фото: «Синьхуа»

Четыре лифта и 17 эскалаторов: Египет открыл самую большую станцию метро на Ближнем Востоке (ФОТО)

21 окт 2019, 10:16
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Египет в воскресенье открыл крупнейшую станцию метро на Ближнем Востоке.

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Станция «Гелиополис» расположена в столице этой страны городе Каире. Она построена на площади 10 тыс. кв. м и содержит восемь входов и выходов, четыре лифта, 17 эскалаторов и 18 неподвижных лестниц, сообщает агентство «Синьхуа».

Расходы на строительство станции «Гелиополис» составили около 1,9 миллиарда египетских фунтов (116,8 млн долл. США).

Трехуровневая станция имеет длину 225 м, ширину 22 м и глубину 28 м от уровня улицы.

Она расположена на третьей линии метро в Каире посреди площади Гелиополис, одной из самых больших площадей в Каире.

Третья линия метро длиной 45 км является жизненно важной, поскольку соединяет восточную и западную части Каира. Она также связана с первой и второй линиями. Кроме того, третья линия также будет соединять Каир с новой административной столицей через электропоезд, который сейчас строится.

О намерении построить новую столицу власти Египта объявили в марте 2015 года. Она будет располагаться в 45 км к востоку от Каира в слаборазвитом районе на полпути к важному морскому порту — городу Суэц.

Более 3,5 млн из 21 млн жителей Каира ежедневно путешествуют сетью метро, одной из старейших на Ближнем Востоке и в Африке.

Станция метро «Гелиополис» в Каире, фото: «Синьхуа»

Станция метро «Гелиополис» в Каире, фото: «Синьхуа»

Станция метро «Гелиополис» в Каире, фото: «Синьхуа»

Напомним, в январе этого года в Киевском метрополитене установили гигантские турникеты.


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