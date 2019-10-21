Ракурсhttps://racurs.ua/
Станция метро «Гелиополис» в Каире, фото: «Синьхуа»
Четыре лифта и 17 эскалаторов: Египет открыл самую большую станцию метро на Ближнем Востоке (ФОТО)https://racurs.ua/n128343-chetyre-lifta-i-17-eskalatorov-egipet-otkryl-naibolshuu-stanciu-metro-na-blijnem-vostoke-foto.htmlРакурс
Египет в воскресенье открыл крупнейшую станцию метро на Ближнем Востоке.
Loading...
Станция «Гелиополис» расположена в столице этой страны городе Каире. Она построена на площади 10 тыс. кв. м и содержит восемь входов и выходов, четыре лифта, 17 эскалаторов и 18 неподвижных лестниц, сообщает агентство «Синьхуа».
Расходы на строительство станции «Гелиополис» составили около 1,9 миллиарда египетских фунтов (116,8 млн долл. США).
Трехуровневая станция имеет длину 225 м, ширину 22 м и глубину 28 м от уровня улицы.
Она расположена на третьей линии метро в Каире посреди площади Гелиополис, одной из самых больших площадей в Каире.
Третья линия метро длиной 45 км является жизненно важной, поскольку соединяет восточную и западную части Каира. Она также связана с первой и второй линиями. Кроме того, третья линия также будет соединять Каир с новой административной столицей через электропоезд, который сейчас строится.
О намерении построить новую столицу власти Египта объявили в марте 2015 года. Она будет располагаться в 45 км к востоку от Каира в слаборазвитом районе на полпути к важному морскому порту — городу Суэц.
Более 3,5 млн из 21 млн жителей Каира ежедневно путешествуют сетью метро, одной из старейших на Ближнем Востоке и в Африке.
Напомним, в январе этого года в Киевском метрополитене установили гигантские турникеты.
Загрузка...