Станция метро «Гелиополис» в Каире, фото: «Синьхуа»

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Египет в воскресенье открыл крупнейшую станцию метро на Ближнем Востоке.

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Станция «Гелиополис» расположена в столице этой страны городе Каире. Она построена на площади 10 тыс. кв. м и содержит восемь входов и выходов, четыре лифта, 17 эскалаторов и 18 неподвижных лестниц, сообщает агентство «Синьхуа».

Расходы на строительство станции «Гелиополис» составили около 1,9 миллиарда египетских фунтов (116,8 млн долл. США).

Трехуровневая станция имеет длину 225 м, ширину 22 м и глубину 28 м от уровня улицы.

Она расположена на третьей линии метро в Каире посреди площади Гелиополис, одной из самых больших площадей в Каире.

Третья линия метро длиной 45 км является жизненно важной, поскольку соединяет восточную и западную части Каира. Она также связана с первой и второй линиями. Кроме того, третья линия также будет соединять Каир с новой административной столицей через электропоезд, который сейчас строится.

О намерении построить новую столицу власти Египта объявили в марте 2015 года. Она будет располагаться в 45 км к востоку от Каира в слаборазвитом районе на полпути к важному морскому порту — городу Суэц.

Более 3,5 млн из 21 млн жителей Каира ежедневно путешествуют сетью метро, одной из старейших на Ближнем Востоке и в Африке.

Напомним, в январе этого года в Киевском метрополитене установили гигантские турникеты.