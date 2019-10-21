Станція метро «Геліополіс» у Каїрі, фото: «Сіньхуа»

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Єгипет у неділю відкрив найбільшу станцію метро на Близькому Сході.

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Станція «Геліополіс» розташована в столиці цієї країни місті Каїрі. Вона збудована на площі 10 тис. кв м і містить вісім входів та виходів, чотири ліфти, 17 ескалаторів та 18 нерухомих сходів, повідомляє агентство «Сіньхуа».

Витрати на спорудження станції «Геліополіс» склали близько 1,9 мільярда єгипетських фунтів (116,8 млн дол. США).

Трирівнева станція має довжину 225 м, ширину 22 м та глибину 28 м від рівня вулиці.

Вона розташована на третій лінії метро в Каїрі посеред площі Геліополіс, однієї з найбільших площ у Каїрі.

Третя лінія метро довжиною 45 км є життєво важливою, оскільки з'єднує східну й західну частини Каїра. Вона також зв’язана з першою та другою лініями. Крім того, третя лінія також буде з'єднувати Каїр з новою адміністративною столицею через електропоїзд, який зараз будується.

Про намір побудувати нову столицю влада Єгипту оголосила в березні 2015 року. Вона розташовуватиметься за 45 км на схід від Каїра в слаборозвиненому районі на півдорозі до важливого морського порту — міста Суец.

Понад 3,5 млн з 21 млн жителів Каїру щоденно подорожують мережею метро, однією з найстаріших на Близькому Сході та в Африці.

Нагадаємо, у січні цього року в Київському метрополітені встановили гігантські турнікети.