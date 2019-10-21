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Американські катери доставили в Одесу. Фото: Сергій Марат

В Одесу прибув корабель з американськими катерами Island для ВМС України (ФОТО)

21 жов 2019, 09:48
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До Одеси сьогодні вранці доставили два патрульні катери типу Island — «Слов'янськ» та «Старобільськ», які були передані Україні Сполученими Штатами Америки в рамках військової допомоги.

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Катери доставили суховантажем OceanFreedom, який відправився 4 жовтня 2019 року з американського міста Балтимор у Сполучених Штатах. Раніше аналогічним способом були доставлені катери типу Island з США до Грузії та Пакистану. Про це 21 жовтня повідомляє «Український мілітарний портал».

Суховантаж о 8.30 пройшов Воронцовський маяк та рівно о 9:00 пришвартувався у Каботажній гавані Одеського морського порту. Допомагали в роботі два буксири — Bulat та Rabigh 4.

Днями десятиденну підготовку в Сполучених Штатах завершили українські екіпажі патрульних катерів «Слов'янськ» та «Старобільськ». Моряки навчалися в американських колег у навчальному центрі «Балтимор» Берегової охорони США з липня 2019 року.

Американські катери доставили в Одесу. Фото: Сергій Марат

Американські катери доставили в Одесу. Фото: Сергій Марат

Нагадаємо, 20 жовтня в Чорне море увійшов суховантаж Ocean Freedom, який доставляв в Одесу два патрульних катери, переданих Україні в рамках військової допомоги США. Очікувалося, що катери «Слов'янськ» і «Старобільськ» класу Island доставлять в одеський порт 21 жовтня.

Джерело: Ракурс


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