Корабель доставляє в Україну два військові катери. Фото: Andrii Klymenko у Facebook

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У Чорне море увійшов суховантаж Ocean Freedom з військовими катерами для України.

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Вантажний корабель доставляє в Одесу два патрульних катери, переданих Україні в рамках військової допомоги США. Очікується, що катери «Слов'янськ» і «Старобільськ» класу Island доставлять в одеський порт 20−21 жовтня. Про це сьогодні повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко у Facebook.

Як відомо, катери класу «Айленд» здатні виходити в море при потужних штормах і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь. Ці катери можуть стріляти гарматами калібру 25-мм і 50-мм.

Island можуть вмістити екіпаж у складі 16 осіб і автономно працювати п’ять діб. Їх максимальна швидкість становить 29,5 вузлів (близько 54 км/год), а дальність плавання досягає майже 5 тис. км.

Нагадаємо, у вересні 2018 року в місті Балтимор відбулася церемонія передачі двох 33-метрових патрульних катерів «Айленд» Україні. Згодом стало відомо, зо США передадуть ВМСУ два додаткових патрульних катери типу Island, а також планують надати у розпорядження флоту інші морські засоби.