Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Корабль доставляет в Украину два военных катера. Фото: Andrii Klymenko в Facebook

В Черное море вошел корабль с американскими катерами для украинского флота (КАРТА)

20 окт 2019, 12:33
999

В Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с военными катерами для Украины.

Loading...

Грузовой корабль доставляет в Одессу два патрульных катера, переданных Украине в рамках военной помощи США. Ожидается, что катера «Славянск» и «Старобельск» класса Island доставят в одесский порт 20−21 октября. Об этом сегодня сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook.

Как известно, катера класса «Айленд» способны выходить в море при мощных штормах и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь. Эти катера могут стрелять пушками калибра 25-мм и 50-мм.

Island могут вместить экипаж в составе 16 человек и автономно работать пять суток. Их максимальная скорость составляет 29,5 узлов (около 54 км/ч), а дальность плавания достигает почти 5 тыс. км.

Корабль доставляет в Украину два военных катера. КАРТА: Andrii Klymenko в Facebook

Корабль доставляет в Украину два военных катера. КАРТА: Andrii Klymenko в Facebook

Напомним, в сентябре 2018 года в городе Балтимор состоялась церемония передачи двух 33-метровых патрульных катеров «Айленд» Украине. Впоследствии стало известно, что США передадут ВМСУ два дополнительных патрульных катера типа Island, а также планируют предоставить в распоряжение флота и другие морские средства.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Brexit: правительство Великобритании запустило чрезвычайный план на случай выхода из ЕС без соглашения

Правительство Великобритании запустило чрезвычайный план, созданный на случай «жесткого Brexit» — выхода страны из Евросоюза без заключения соответствующего соглашения

Новости мира
16:16
Новости партнеров
Загрузка...