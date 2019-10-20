Корабль доставляет в Украину два военных катера. Фото: Andrii Klymenko в Facebook

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В Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с военными катерами для Украины.

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Грузовой корабль доставляет в Одессу два патрульных катера, переданных Украине в рамках военной помощи США. Ожидается, что катера «Славянск» и «Старобельск» класса Island доставят в одесский порт 20−21 октября. Об этом сегодня сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook.

Как известно, катера класса «Айленд» способны выходить в море при мощных штормах и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь. Эти катера могут стрелять пушками калибра 25-мм и 50-мм.

Island могут вместить экипаж в составе 16 человек и автономно работать пять суток. Их максимальная скорость составляет 29,5 узлов (около 54 км/ч), а дальность плавания достигает почти 5 тыс. км.

Напомним, в сентябре 2018 года в городе Балтимор состоялась церемония передачи двух 33-метровых патрульных катеров «Айленд» Украине. Впоследствии стало известно, что США передадут ВМСУ два дополнительных патрульных катера типа Island, а также планируют предоставить в распоряжение флота и другие морские средства.