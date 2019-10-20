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И. о. премьер-министра Испании Педро Санчес. Фото: 112 Украина

Премьер-министр Испании отказался проводить переговоры с сепаратистами Каталонии (ВИДЕО)

20 окт 2019, 11:58
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Педро Санчес, и. о. премьер-министра Испании, отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами.

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Руководитель испанского правительства отклонил предложение о переговорах, которую выдвинули сторонники свободной Каталонии. Чиновник заявил, что глава Каталонии Ким Торра должен осудить проведение массовых акций и беспорядков в автономном регионе. В то же время Торра заявил, что акции имеют мирный характер. Об этом 20 октября сообщает DW.

Тем временем мэр Барселоны Ада Колау призвала прекратить массовые беспорядки и заявил, что «город этого не заслуживает».

Вчера, 19 октября, участники митингов в Барселоне продолжили возводить баррикады. В нескольких местах заграждения загорелись, их тушили пожарные. Силовики применили силу для разгона протестующих, стреляли резиновыми пулями.

Напомним, в Барселоне продолжаются массовые акции протеста. Митингующие выступают против заключения девятерых лидеров каталонских сепаратистов, которые получили от 9 до 13 лет лишения свободы за проведение референдума о независимости Каталонии от Испании в 2017 году. Тогда большинство избирателей поддержали независимость региона.


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