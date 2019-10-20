В. о. прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n128320-premier-ministr-ispaniyi-vidmovyvsya-provodyty-peregovory-z-separatystamy-kataloniyi-video.html

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Педро Санчес, в. о. прем'єр-міністра Іспанії, відмовився від переговорів з каталонськими сепаратистами.

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Керівник іспанського уряду відхилив пропозицію про переговори, яку висунули прихильники вільної Каталонії. Посадовець заявив, що глава Каталонії Кім Торра повинен засудити проведення масових акцій і заворушень в автономному регіоні. Водночас Торра заявив, що акції мають мирний характер. Про це 20 жовтня повідомляє DW.

Тим часом мер Барселони Ада Колау закликала припинити масові заворушення й заявив, що «місто цього не заслуговує".

Вчора, 19 жовтня, учасники мітингів у Барселоні продовжили зводити барикади. У кількох місцях загородження загорілися, їх гасили пожежники. Силовики застосували силу для розгону протестувальників, стріляли гумовими кулями.

Нагадаємо, у Барселоні тривають масові акції протесту. Мітингувальники виступають проти ув’язнення дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів, які отримали від 9 до 13 років позбавлення волі за проведення референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії у 2017 році. Тоді більшість виборців підтримали незалежність регіону.