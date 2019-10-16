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Протести у Каталонії: демонстранти будують барикади і вступають у сутички з поліцією. Фото: 112.ua

Протести у Каталонії: демонстранти будують барикади і вступають у сутички з поліцією (ФОТО, ВІДЕО)

16 жов 2019, 11:06
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Протести у Каталонії через засудження кількох каталонських лідерів тривають. У вівторок пізно ввечері в різних містах відбулися сутички демонстрантів з поліцією.

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Тисячі жителів Барселони й інших іспанських міст протестують проти ув’язнення дев’ятьох лідерів руху за відділення Каталонії, які отримали від 9 до 13 років в’язниці за організацію референдуму про незалежність від Іспанії.

Протесты в Барселоне. Фото: gazeta.ru

Протесты в Барсеелоне. Фото: rtvi

Напередодні в центрі Барселони демонстранти палили сміття і будували барикади. Їх розігнала поліція. Спецназ використовував проти протестувальників кийки, сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали десятки осіб. Про це повідомляє El Pais в Facebook.

Схожа ситуація спостерігається і в інших містах Каталонії — Жирені, Таррагоні та Лериді.

При цьому в поліції Каталонії заявили, що за сутичками стоїть група провокаторів, які приховують обличчя масками.

Нагадаємо, що раніше під час сутичок в аеропорту Барселони постраждали близько 60 осіб, було скасовано понад 100 авіарейсів.

Як відомо, референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня 2017 року. Незалежність тоді підтримали 90,18% учасників референдуму, проти проголосували 7,83%. Явка на референдумі становила 43,03%. Іспанська влада визнала його незаконним.

Після цього лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон, побоюючись арешту, втік до Бельгії. Дев’ятьох його соратників засудили до тюремного ув’язнення.


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