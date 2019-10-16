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Протести у Каталонії: демонстранти будують барикади і вступають у сутички з поліцією. Фото: 112.ua
Протести у Каталонії: демонстранти будують барикади і вступають у сутички з поліцією (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n128124-protesty-v-kataloniyi-demonstranty-buduut-barykady-i-vstupaut-v-zitknennya-z-policiieu-foto.htmlРакурс
Протести у Каталонії через засудження кількох каталонських лідерів тривають. У вівторок пізно ввечері в різних містах відбулися сутички демонстрантів з поліцією.
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Тисячі жителів Барселони й інших іспанських міст протестують проти ув’язнення дев’ятьох лідерів руху за відділення Каталонії, які отримали від 9 до 13 років в’язниці за організацію референдуму про незалежність від Іспанії.
Напередодні в центрі Барселони демонстранти палили сміття і будували барикади. Їх розігнала поліція. Спецназ використовував проти протестувальників кийки, сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали десятки осіб. Про це повідомляє El Pais в Facebook.
Схожа ситуація спостерігається і в інших містах Каталонії — Жирені, Таррагоні та Лериді.
При цьому в поліції Каталонії заявили, що за сутичками стоїть група провокаторів, які приховують обличчя масками.
Нагадаємо, що раніше під час сутичок в аеропорту Барселони постраждали близько 60 осіб, було скасовано понад 100 авіарейсів.
Як відомо, референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня 2017 року. Незалежність тоді підтримали 90,18% учасників референдуму, проти проголосували 7,83%. Явка на референдумі становила 43,03%. Іспанська влада визнала його незаконним.
Після цього лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон, побоюючись арешту, втік до Бельгії. Дев’ятьох його соратників засудили до тюремного ув’язнення.
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