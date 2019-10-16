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Президент Зеленський призначив нового керівника УДО. Фото: president.gov.ua

Зеленський змінив керівника Управління державної охорони

16 жов 2019, 10:58
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Володимир Зеленський, президент України, призначив нового начальника Управління державної охорони України.

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Зеленський указом № 755/2019 звільнив Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони. При цьому глава держави присвоїв йому військове звання генерал-майора. Про це 16 жовтня повідомили в прес-службі президента.

Указом № 756/2019 український лідер призначив новим начальником УДО Сергія Рудя.

Призначити Рудя Сергія Леонідовича начальником Управління державної охорони України, — йдеться в документі.

За інформацією «РБК-Україна», раніше Рудь працював в Інституті УДО Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У декларації службовця за 2016 рік зазначається, що він заробив 219,7 тис. грн в інституті УДО і 4,7 тис. гонорарів та інших виплат. Рудь володіє будинком у Києві площею 67 кв. м. та двома земельними ділянками у Вінницькій та Хмельницькій областях. Серед транспорту у власності нового начальника УДО є автомобіль 2012 року випуску. Його дружина володіє будинком та земельною ділянкою в Хмельницькій області.

Нагадаємо, 29 травня президент Володимир Зеленський призначив підполковника Олексія Оцерклевича начальником Управління державної охорони. Призначити Оцерклевича на цю посаду главі держави рекомендували офіцери, ветерани АТО, волонтери та журналісти.


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