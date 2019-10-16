Імпічмент Трампа: Конгрес США відклав голосування. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n128123-impichment-trampa-kongres-ssha-vidklav-golosuvannya.html

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Конгрес США не буде найближчим часом голосувати за дозвіл провести процедуру імпічменту американському лідеру Дональду Трампу.

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Як повідомила спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, конгресмени відклали голосування на невизначений термін, повідомляє сьогодні Fox News.

При цьому Пелосі підкреслила, що зараз немає ніяких вимог про те, щоб проводити голосування найближчим часом. Вона додала, що демократи вважають голосування «смертельно важливим питанням». За словами Пелосі, «демократи не блефують, а лише намагаються знайти правду».

Нагадаємо, навколо липневого телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським виник скандал. Співробітник спецслужби США заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск. Трамп під час дзвінка кілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової і військової допомоги Києву.

Після цього колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що глава США використовує Україну, щоб зірвати президентські вибори. Конгресмени від Демократичної партії США почали розслідування з наміром оголосити імпічмент главі Білого дому. Американські ЗМІ повідомили, що імпічмент Трампа готова підтримати більшість голосів Палати представників.