​Импичмент Трампа: Конгресс США отложил голосование. Фото: CNN

https://racurs.ua/n128123-impichment-trampa-kongress-ssha-otlojil-golosovanie.html

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Конгресс США не будет в ближайшее время голосовать за разрешение провести процедуру импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.

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Как сообщила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, конгрессмены отложили голосование на неопределенный срок, сообщает сегодня Fox News.

При этом Пелоси подчеркнула, что сейчас нет никаких требований о том, чтобы проводить голосование в ближайшее время. Она добавила, что демократы считают голосование «смертельно важным вопросом». По словам Пелоси, «демократы не блефуют, а лишь пытаются найти правду».

Напомним, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским возник скандал. Сотрудник спецслужбы США заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказывать давление. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.

После этого бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что глава США использует Украину, чтобы сорвать президентские выборы. Конгрессмены от Демократической партии США начали расследование с намерением объявить импичмент главе Белого дома. Американские СМИ сообщили, что импичмент Трампа готово поддержать большинство голосов Палаты представителей.