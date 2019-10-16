Президент Зеленский назначил нового руководителя УГО. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n128125-zelenskiy-smenil-rukovoditelya-upravleniya-gosudarstvennoy-ohrany.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил нового начальника Управления государственной охраны Украины.

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Зеленский указом № 755/2019 уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника Управления государственной охраны. При этом глава государства присвоил ему воинское звание генерал-майора. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе президента.

Указом № 756/2019 украинский лидер назначил новым начальником УГО Сергея Рудя.

Назначить Рудя Сергея Леонидовича начальником Управления государственной охраны Украины, — говорится в документе.

По информации «РБК-Украина», ранее Рудь работал в Институте УДО Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В декларации служащего за 2016 год отмечается, что он заработал 219,7 тыс. грн в институте УДО и 4,7 тыс. гонораров и других выплат. Рудь владеет домом в Киеве площадью 67 кв. м. и двумя земельными участками в Винницкой и Хмельницкой областях. Среди транспорта в собственности нового начальника УГО есть автомобиль 2012 года выпуска. Его жена владеет домом и земельным участком в Хмельницкой области.

Напомним, 29 мая президент Владимир Зеленский назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны. Назначить Оцерклевича на эту должность главе государства рекомендовали офицеры, ветераны АТО, волонтеры и журналисты.