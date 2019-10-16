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Протесты в Каталонии: демонстранты строят баррикады и вступают в столкновения с полицией. Фото: 112.ua

Протесты в Каталонии: демонстранты строят баррикады и вступают в столкновения с полицией (ФОТО, ВИДЕО)

16 окт 2019, 11:06
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Протесты в Каталонии из-за осуждения нескольких каталонских лидеров продолжаются. Во вторник поздно вечером в разных городах произошли столкновения демонстрантов с полицией.

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Тысячи жителей Барселоны и других испанских городов протестуют против заключения девяти лидеров движения за отделение Каталонии, которые получили от 9 до 13 лет тюрьмы за организацию референдума о независимости от Испании.

Протесты в Барселоне. Фото: gazeta.ru

Протесты в Барсеелоне. Фото: rtvi

Накануне в центре Барселоны демонстранты жгли мусор и строили баррикады. Их разогнала полиция. Спецназ использовал против протестующих дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали десятки человек. Об этом сообщает El Pais в Facebook.

Схожая ситуация наблюдается и в других городах Каталонии — Жирене, Таррагоне и Лериде.

При этом в полиции Каталонии заявили, что за столкновениями стоит группа провокаторов, которые скрывают лица масками.

Напомним, что ранее при столкновениях в аэропорту Барселоны пострадали около 60 человек, были отменены более 100 авиарейсов.

Как известно, референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Независимость тогда поддержали 90,18% участников референдума, против проголосовали 7,83%. Испанские власти признали его незаконным.

После этого лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон, опасаясь ареста, скрылся в Бельгии. Девять его соратников приговорили к тюремному заключению.


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