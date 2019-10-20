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Аварія в Чехії. Фото: поліція Угорщини

В Угорщині 10 українців постраждали внаслідок страшної ДТП (ФОТО)

20 жов 2019, 11:26
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В Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобусу, який перевозив громадян України.

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В аварії постраждали щонайменше 10 українців. Подія сталася 19 жовтня в окрузі Боршод-Абауй-Земплен. Попередньо встановлено, що мікроавтобус Mercedes (Мерседес), який слідував у Чехію, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в дерево. Про це повідомила прес-служба поліції Угорщини.

Всіх постраждалих госпіталізували в до лікарні міста Мішкольц. Чотирьом особам зробили необхідні операції, всі вони наразі перебувають у важкому стані.

За інформацією видання mukachevo.net, внаслідок автопригоди шестеро українців отримало важкі травми та четверо — легкі. ДТП сталася через те, що водій мікроавтобусу перевищив швидкість і втратив керування автомобілем.

Аварія в Чехії. Фото: поліція Угорщини

Нагадаємо, 13 жовтня аварія за участю машини швидкої допомоги і легкового автомобіля Peugeot у Києві забрала життя двох людей. Транспортні засоби зіткнулися на перехресті вулиць Ватутіна та Перова.


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