Аварія в Чехії. Фото: поліція Угорщини

https://racurs.ua/ua/n128319-v-ugorschyni-10-ukrayinciv-postrajdaly-vnaslidok-strashnoyi-dtp-foto.html

Ракурс

В Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобусу, який перевозив громадян України.

Loading...

В аварії постраждали щонайменше 10 українців. Подія сталася 19 жовтня в окрузі Боршод-Абауй-Земплен. Попередньо встановлено, що мікроавтобус Mercedes (Мерседес), який слідував у Чехію, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в дерево. Про це повідомила прес-служба поліції Угорщини.

Всіх постраждалих госпіталізували в до лікарні міста Мішкольц. Чотирьом особам зробили необхідні операції, всі вони наразі перебувають у важкому стані.

За інформацією видання mukachevo.net, внаслідок автопригоди шестеро українців отримало важкі травми та четверо — легкі. ДТП сталася через те, що водій мікроавтобусу перевищив швидкість і втратив керування автомобілем.

Нагадаємо, 13 жовтня аварія за участю машини швидкої допомоги і легкового автомобіля Peugeot у Києві забрала життя двох людей. Транспортні засоби зіткнулися на перехресті вулиць Ватутіна та Перова.