Без води залилися майже 80 тис. осіб. Фото: Економічна правда

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У Луганській області без водопостачання залишилися майже 80 тис. жителів трьох міст.

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Надзвичайна подія виникла внаслідок відключення від електромережі потужностей підприємства «Лисичанськводоканал». Три насосні станції водоканалу 18 жовтня припинили роботу через заборгованість. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі без води перебувають жителі центральної та південної частини Лисичанська, а також мешканці Привілля та Новодружеська. У ДСНС наголосили, що 19 жовтня рятувальники підвезли населенню вищевказаних міст та на об'єкти місцевої інфраструктури 140 куб. м технічної води.

Тим часом у «Лисичанськводоканалі» повідомили, що ще 3 жовтня отримали попередження про ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» про повне припинення постачання електричної енергії з 9.00 18 жовтня за борги. У компанії заявили, що заборгованість виникла до 1 січня 2019 року. Водоканал заборгував понад 167 млн грн, із них 142 млн 210 тис. 626 грн — за активну електроенергію.

Нагадаємо, у серпні водопостачання було відсутнє в трьох містах у Луганській області — Новодружеську, Привілля та частково Лисичанська. Тоді воду теж відключали через заборгованість.