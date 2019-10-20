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Без воды залились почти 80 тыс. лиц. Фото: Экономическая правда

На Луганщине без воды остались почти 80 тыс. лиц: стала известна причина ЧП

20 окт 2019, 10:51
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В Луганской области без водоснабжения остались почти 80 тыс. жителей трех городов.

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Чрезвычайное происшествие возникло в результате отключения от электросети мощностей предприятия «Лисичанскводоканал». Три насосные станции водоканала 18 октября прекратили работу из-за задолженности. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас без воды находятся жители центральной и южной части Лисичанска, а также жители Приволья и Новодружеска. В ГСЧС подчеркнули, что 19 октября спасатели подвезли населению вышеуказанных городов и на объекты местной инфраструктуры 140 куб. м технической воды.

Тем временем в «Лисичанскводоканале» сообщили, что еще 3 октября получили уведомления о ООО «Луганское энергетическое объединение» о полном прекращении поставки электрической энергии с 9.00 18 октября за долги. В компании заявили, что задолженность возникла до 1 января 2019 года. Водоканал задолжал более 167 млн грн, из них 142 млн 210 тыс. 626 грн — за активную электроэнергию.

Напомним, в августе водоснабжение отсутствовало в трех городах в Луганской области — Новодружеске, Приволье и частично Лисичанске. Тогда воду тоже отключали из-за задолженности.

Источник: Ракурс


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