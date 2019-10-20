Авария в Чехии. Фото: полиция Венгрии

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В Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, который перевозил граждан Украины.

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В аварии пострадали по меньшей мере 10 украинцев. Событие произошло 19 октября в округе Боршод-Абауй-Земплен. Предварительно установлено, что микроавтобус Mercedes (Мерседес), который следовал в Чехию, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба полиции Венгрии.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу города Мишкольц. Четырем лицам сделали необходимые операции, все они сейчас находятся в тяжелом состоянии.

По информации издания mukachevo.net вследствие ДТП шесть украинцев получили тяжелые травмы и четыре — легкие. Авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса превысил скорость и потерял управление автомобилем.

Напомним, 13 октября авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Peugeot в Киеве унесла жизни двух человек. Транспортные средства столкнулись на перекрестке улиц Ватутина и Перова.