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Ракурс
Майк Помпео, фото: kremlin.ru

Український скандал у США: Помпео розповів, чи тиснув Вашингтон на Київ

21 жов 2019, 09:36
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Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що ніколи не бачив свідчень того, що Вашингтон намагався домогтися певних дій від Києва в обмін на надання фінансової та військової допомоги.

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Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ABC.

Розмова завжди була про стратегічні наслідки, — наголосив Помпео. — Чи дістануться ці гроші до потрібного місця чи в Україні через корупцію гроші не надходитимуть на завдання, для яких вони були призначені.

Щодо пов’язаної з Україною діяльності особистого адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, Помпео зауважив, що Джуліані передавав до Вашингтона зібрану ним в Україні інформацію, однак він ці досьє ніколи не переглядав, а передавав їх відповідним людям у Державному департаменті.

Помпео також нагадав, що приватні громадяни часто беруть участь в проведенні американської зовнішньої політики.

Нагадаємо, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, відповідаючи нещодавно на питання конгресменів, повідомив, що в Білий дім у травні цього року призначив команду з «трьох аміго», щоб обійти офіційну політику Сполучених Штатів щодо України.


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