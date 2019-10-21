Український скандал у США: Помпео розповів, чи тиснув Вашингтон на Київ

Майк Помпео, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n128341-ukrayinskyy-skandal-u-ssha-pompeo-rozpoviv-chy-tysnuv-vashyngton-na-kyyiv.html

Ракурс

Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що ніколи не бачив свідчень того, що Вашингтон намагався домогтися певних дій від Києва в обмін на надання фінансової та військової допомоги.

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Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ABC.

Розмова завжди була про стратегічні наслідки, — наголосив Помпео. — Чи дістануться ці гроші до потрібного місця чи в Україні через корупцію гроші не надходитимуть на завдання, для яких вони були призначені.

Щодо пов’язаної з Україною діяльності особистого адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, Помпео зауважив, що Джуліані передавав до Вашингтона зібрану ним в Україні інформацію, однак він ці досьє ніколи не переглядав, а передавав їх відповідним людям у Державному департаменті.

Помпео також нагадав, що приватні громадяни часто беруть участь в проведенні американської зовнішньої політики.

Нагадаємо, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, відповідаючи нещодавно на питання конгресменів, повідомив, що в Білий дім у травні цього року призначив команду з «трьох аміго», щоб обійти офіційну політику Сполучених Штатів щодо України.