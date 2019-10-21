Олексій Гончарук. Фото: Олексій Гончарук у Facebook

https://racurs.ua/ua/n128340-reydery-namagalysya-zahopyty-prymischennya-verhovnoyi-rady-goncharuk-video.html

Ракурс

Приміщення Верховної Ради України намагалися захопити рейдери.

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Вони намагалися «віджати» не головну будівлю парламенту, а велике приміщення по сусідству із центральним офісом Міністерства юстиції України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму відеоблозі «Чашка прем'єра», який опублікований на сторінці голови уряду в Facebook.

За словами прем'єра, півтора роки тому це приміщення переписали на фізичну особу з Луганської області, яка навіть не відала про це. Зроблено це було для того, щоб заплутати правоохоронців.

На просту людину, яка, скоріше за все, про це навіть не знала, і була зареєстрована десь у Луганській області. Звичайно, у Луганській області, тому що її там не знайдеш. Зловмисники спеціально це зробили, щоб наші органи ніяк не могли зрозуміти, чи це реальна людина, чи взагалі вона існує, — повідомив Гончарук.

Глава Кабміну додав, що Мін’юст усунув це порушення після того, як в уряді дізналися про це. Гончарук пообіцяв, що корупції та рейдерства у системі Міністерства юстиції України більше не буде.

Нагадаємо, 22 липня президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав указ «Про заходи щодо протидії рейдерству», у який входить набір інструментів для захисту власників бізнесу та протидії позбавленню їх майнових прав.