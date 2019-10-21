Алексей Гончарук. Фото: Алексей Гончарук в Facebook

https://racurs.ua/n128340-reydery-pytalis-zahvatit-pomeschenie-verhovnoy-rady-goncharuk-video.html

Ракурс

Помещение Верховной Рады Украины пытались захватить рейдеры.

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Они пытались «отжать» не главное здание парламента, а большое помещение по соседству с центральным офисом Министерства юстиции Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге «Чашка премьера», который опубликован на странице главы правительства в Facebook.

По словам премьера, полтора года назад это помещение переписали на физическое лицо из Луганской области, которое даже не ведало об этом. Сделано это было для того, чтобы запутать правоохранителей.

На простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал, и был зарегистрирован где-то в Луганской области. Конечно, в Луганской области, потому что его там не найдешь. Злоумышленники специально это сделали, чтобы наши органы никак не могли понять, реальный ли это человек, или вообще он существует, — сообщил Гончарук.

Глава Кабмина добавил, что Минюст устранил это нарушение после того, как в правительстве узнали об этом. Гончарук пообещал, что коррупции и рейдерства в системе Министерства юстиции Украины больше не будет.

Напомним, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству», в который входит набор инструментов для защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.