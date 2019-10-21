Полк «Азов» в США требуют признать террористической организацией. Фото: zrada.today

https://racurs.ua/n128339-v-kongresse-ssha-trebuut-vnesti-polk-azov-v-perechen-terroristicheskih-organizaciy.html

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Полк «Азов», который является формированием Национальной гвардии Украины, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки требуют признать террористической организацией.

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Обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк «Азов» и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций подписали 40 членов Палаты представителей США. Об этом говорится в письме нью-йоркского конгрессмена Макса Роуза, который инициировал обращение и опубликовал содержание письма на собственной странице в Twitter.

Конгрессмены заявляют, что полк «Азов» связан с террористом, который устроил стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч в марте 2019 года. Боевик написал в своем манифесте, что проходил боевую выучку с полком «Азов» в Украине, также постоянно носил с собой символ этого подразделения.

Кроме того, в список террористических организаций предлагают внести организации Nordic Resistance Movement из Швеции и National Action из Великобритании. В этот перечень входят «Исламское государство», «Хамас», «Аль-Каида».

Напомним, в июне в Запорожской области экс-бойцов «Азова», которых в 2016 году задержали во время масштабной спецоперации силовиков по подозрению в вооруженных нападениях на инкассаторов, освободили из СИЗО под домашний арест.