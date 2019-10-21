Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Полк «Азов» у США вимагають визнати терористичною організацією. Фото: zrada.today

У Конгресі США вимагають внести полк «Азов» до переліку терористичних організацій

21 жов 2019, 08:41
999

Полк «Азов», який є формуванням Національної гвардії України, у Конгресі Сполучених Штатів Америки вимагають визнати терористичною організацією.

Loading...

Звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк «Азов» та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій підписали 40 членів Палати представників США. Про це йдеться у листі нью-йоркського конгресмена Макса Роуза, який ініціював звернення та опублікував зміст листа на власній сторінці у Twitter.

Конгресмени заявляють, що полк «Азов» пов’язаний з терористом, який влаштував стрілянину у новозеландському місті Крайстчерч у березні 2019 року. Бойовик написав у своєму маніфесті, що проходив бойовий вишкіл з полком «Азов» в Україні, також постійно носив із собою символ цього підрозділу.

Крім того, до списку терористичних організацій пропонують внести організації Nordic Resistance Movement із Швеції та National Action із Великої Британії. До цього переліку входять «Ісламська держава», «Хамас», «Аль-Каїда».

Документ: Rep. Max Rose у Twitter

Документ: Rep. Max Rose у Twitter

Документ: Rep. Max Rose у Twitter

Документ: Rep. Max Rose у Twitter

Нагадаємо, у червні в Запорізькій області екс-бійців «Азова», яких у 2016 році затримали під час масштабної спецоперації силовиків за підозрою у збройних нападах на інкасаторів, звільнили з СІЗО під домашній арешт.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Розкрадання коштів «Укрзалізниці»: суд арештував майно екс-нардепа Іщенка

Антикорупційний суд наклав арешт на три квартири, які належать колишньому народному депутату Валерію Іщенку. Політик фігурує у справі щодо заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця»

Юридичні новини
13:26

Кодекс із процедур банкрутства введено в дію в Україні: основні новації

В Україні сьогодні введено в дію новий Кодекс із процедур банкрутства. Його норми сприятимуть дотриманню процедур щодо платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у скрутній фінансовій ситуації

Новини України
13:17
Новини партнерів
Загрузка...