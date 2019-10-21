Полк «Азов» у США вимагають визнати терористичною організацією. Фото: zrada.today

https://racurs.ua/ua/n128339-u-kongresi-ssha-vymagaut-vnesty-polk-azov-do-pereliku-terorystychnyh-organizaciy.html

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Полк «Азов», який є формуванням Національної гвардії України, у Конгресі Сполучених Штатів Америки вимагають визнати терористичною організацією.

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Звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк «Азов» та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій підписали 40 членів Палати представників США. Про це йдеться у листі нью-йоркського конгресмена Макса Роуза, який ініціював звернення та опублікував зміст листа на власній сторінці у Twitter.

Конгресмени заявляють, що полк «Азов» пов’язаний з терористом, який влаштував стрілянину у новозеландському місті Крайстчерч у березні 2019 року. Бойовик написав у своєму маніфесті, що проходив бойовий вишкіл з полком «Азов» в Україні, також постійно носив із собою символ цього підрозділу.

Крім того, до списку терористичних організацій пропонують внести організації Nordic Resistance Movement із Швеції та National Action із Великої Британії. До цього переліку входять «Ісламська держава», «Хамас», «Аль-Каїда».

Нагадаємо, у червні в Запорізькій області екс-бійців «Азова», яких у 2016 році затримали під час масштабної спецоперації силовиків за підозрою у збройних нападах на інкасаторів, звільнили з СІЗО під домашній арешт.