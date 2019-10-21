Виступ «Вечірнього кварталу». Скріншот: YouTube

https://racurs.ua/ua/n128338-ministr-kultury-borodyanskyy-vybachyvsya-pered-gontarevou-za-vystup-horu-imeni-verovky.html

Ракурс

Виступ Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Верьовки на шоу «Вечірній квартал» студії «Квартал 95» став скандалом.

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Гумористи спільно з хором у пісні-пародії висміяли підпал будинку екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої. Перед колишнім очільником Нацбанку вже вибачився міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський й заявив, що йому «соромно». Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, — йдеться в повідомленні.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко теж негативно відреагувала на виступ гумористів. Політик категорично налаштована заборонити хору імені Верьовки виконувати гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради. За словами Геращенко, деякі депутати готують листа на ім’я спікера Дмитра Разумкова з відповідною вимогою.

Нагадаємо, в новому випуску шоу «Вечірній квартал» студії «Квартал 95» комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Хор та артисти виконали пісню-пародію «Горіла хата», зал реагував на виступ сміхом та оплесками.

Раніше повідомлялося, що 17 вересня згорів будинок колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Правоохоронці вважають, що причиною пожежі стала кинута через паркан на подвір’я пляшка із запальною сумішшю. Існують ще дві версії — коротке замикання та пуск ракети.

Раніше невідомі спалили автомобіль невістки Гонтаревої, а сама колишня голова Нацбанку потрапила в аварію у Лондоні. Замовником нападів на неї і на її родичів екс-глава НБУ вважає олігарха Ігоря Коломойського.