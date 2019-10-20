В Одесі горів чоловічий монастир (ФОТО, ВІДЕО)

В Одесі загорілася будівля Свято-Іверського чоловічого монастиря, фото: ДСНС

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Ракурс

В Одесі рятувальники ліквідували пожежу на території Свято-Іверського чоловічого монастиря Української православної церкви Московського патріархату, розташованого на проспекті Небесної Сотні.

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Пожежа спалахнула в одноповерховій дерев’яній будівлі монастиря. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 18.53.

До боротьби з вогнем залучалися 11 одиниць техніки та понад 40 пожежників.

О 19.44 пожежа була локалізована на площі 500 кв. м, о 20.07 — ліквідована.

Загиблих та постраждалих внаслідок цього інциденту немає.

За інформацією видання «Думская», очевидці стверджують, що близько 19.00 загорілася пекарня, розташована в будівлі колишньої недільної школи.

Нагадаємо, в серпні в Одесі сталася масштабна пожежа в будівлі готелю «Токіо Стар», жертвами котрої стали дев’ять осіб.

У вересні суд відправив до СІЗО адміністратора цього готелю Ірину Паровик, яку підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до смерті людей. Минулого тижня їй було обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.