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В Одессе загорелось здание Свято-Иверского мужского монастыря, фото: ГСЧС

В Одессе горел мужской монастырь (ФОТО, ВИДЕО)

20 окт 2019, 21:58
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В Одессе спасатели ликвидировали пожар на территории Свято-Иверского мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенного на проспекте Небесной Сотни.

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Пожар вспыхнул в одноэтажном деревянном здании монастыря. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило к спасателям в 18.53.

К борьбе с огнем привлекались 11 единиц техники и более 40 пожарных.

В 19.44 пожар был локализован на площади 500 кв. м, в 20.07 — ликвидирован.

Погибших и пострадавших в результате этого инцидента нет.

По информации издания «Думская», очевидцы утверждают, что около 19.00 загорелась пекарня, расположенная в здании бывшей воскресной школы.

В Одессе загорелось здание Свято-Иверского мужского монастыря, фото: «Думская»

В Одессе загорелось здание Свято-Иверского мужского монастыря, фото: ГСЧС

Напомним, в августе в Одессе произошел крупный пожар в здании гостиницы «Токио Стар», жертвами которой стали девять человек.

В сентябре суд отправил в СИЗО администратора этого отеля Ирину Паровик, которую подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть людей. На прошлой неделе ей была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.


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