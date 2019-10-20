Госаудитслужба возвращена в подчинение Минфина

https://racurs.ua/n128336-pravitelstvo-vernulo-gosauditslujbu-v-podchinenie-ministerstvu-finansov.html

Ракурс

Кабинет министров во время своего сегодняшнего заседания вернул Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерству финансов.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, после возвращения «домой» это ведомство будет реформировано «в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита», который прежде всего будет сосредоточен на государственных компаниях и местных бюджетах.

Маркарова добавила, что в ближайшее время будут представлены предложения по реформированию Госаудитслужбы.

Государственная аудиторская служба была создана в октябре 2015 года на базе Государственной финансовой инспекции Украины.

Напомним, Кабмин во время сегодняшнего заседания также передал Государственную службу статистики под управление министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета. На следующий год, в частности, запланировано проведение Госстатом общенациональной переписи населения.